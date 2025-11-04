Lazio, Sarri ha cambiato i biancocelesti: la serie positiva ha rilanciato Zaccagni e compagni. E sul futuro...

Lazio, vittoria e continuità: Zaccagni e Isaksen trascinano Sarri al sesto risultato utile consecutivo. I biancocelesti hanno nel mirino l’Inter.

La Lazio continua la sua risalita in classifica e lo fa con una prova di carattere e maturità. La vittoria contro il Cagliari ha confermato il momento positivo della squadra di Maurizio Sarri, capace di centrare il sesto risultato utile consecutivo e il quarto clean sheet di fila, numeri che raccontano più di mille parole l’evoluzione di un gruppo finalmente compatto e consapevole dei propri mezzi.

I protagonisti della serata sono stati Isaksen e Zaccagni, autori dei due gol che hanno deciso la gara e regalato altri tre punti pesantissimi alla Lazio. Due “colpi da biliardo”, come li ha definiti lo stesso Sarri, arrivati al termine di una prestazione non sempre brillante ma estremamente concreta. La squadra ha saputo soffrire nei momenti difficili, quando il Cagliari ha alzato il ritmo, ma ha reagito con personalità, colpendo al momento giusto e dimostrando una ritrovata solidità difensiva.

Non era una partita semplice: dopo un avvio di stagione altalenante, la Lazio era chiamata a confermare la crescita vista nelle ultime settimane, e lo ha fatto con determinazione. A spiccare, oltre ai marcatori, anche la prestazione di Vecino, fondamentale nel dare equilibrio al centrocampo e nel guidare la manovra. L’abbraccio finale tra Isaksen, Vecino e il capitano Immobile è diventato l’immagine simbolo di una squadra che ha ritrovato coesione e spirito di gruppo.

Il Corriere dello Sport celebra oggi la rinascita biancoceleste con un titolo eloquente: “Scatto Lazio. Sarri, che serie! 12 punti in 6 partite”. Numeri che proiettano la formazione capitolina nuovamente nelle zone nobili della classifica e riaccendono le speranze europee.

Maurizio Sarri può sorridere: la sua Lazio sembra aver finalmente assimilato i meccanismi di gioco tanto cari al tecnico toscano. Difesa compatta, pressing organizzato e transizioni rapide: il mix che aveva reso grande la squadra nella passata stagione sta tornando a dare frutti concreti.

Ora l’obiettivo è dare continuità: la Lazio dovrà confermarsi anche nel prossimo impegno di campionato per alimentare la corsa verso le posizioni che contano. Con un gruppo unito e giocatori in crescita, la squadra di Sarri ha dimostrato di essere tornata. E questa volta, sembra intenzionata a restarci.