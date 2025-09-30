Lazio, Sarri in ansia per le condizioni di un titolare: attesa per gli esami medici

L’allenatore della Lazio segue con apprensione l’evoluzione dell’infortunio: la società monitora la situazione giorno per giorno

Durante la vittoria della Lazio contro il Genoa, che ha visto il raddoppio firmato da Taty Castellanos, c’è stato un momento di grande preoccupazione per i tifosi biancocelesti: Adam Marusic, autore dell’assist per il secondo gol, si è accasciato improvvisamente a terra, chiedendo immediatamente il cambio. Un segnale chiaro che qualcosa non andava.

Il terzino della Lazio è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 30 minuti di gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe avvertito un risentimento legato a una vecchia cicatrice muscolare. Nonostante una brillante discesa sulla fascia destra, conclusa con il passaggio vincente per il gol di Castellanos, Marusic non ha festeggiato con i compagni, lasciando subito il terreno di gioco e facendo temere il peggio.

L’infortunio di Marusic rappresenta un potenziale problema per la Lazio, che già nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con acciacchi e assenze in difesa. Il giocatore sarà sottoposto a nuovi esami nei prossimi giorni per capire l’entità del problema e valutare i tempi di recupero. L’obiettivo dello staff medico è quello di escludere lesioni muscolari più gravi, ma al momento prevale la cautela.

La Lazio, che nelle ultime gare ha mostrato segnali di ripresa sotto la guida di mister Baroni, dovrà ora valutare soluzioni alternative sulla fascia in vista dei prossimi impegni, tra cui le sfide in Europa e in campionato. La condizione fisica dei suoi uomini chiave sarà fondamentale per affrontare un calendario fitto di appuntamenti.

L’episodio ha inevitabilmente smorzato l’entusiasmo per la bella prestazione contro il Genoa. Se da un lato la Lazio ha ritrovato il gol e una buona fluidità di manovra, dall’altro l’infortunio di Marusic riaccende il tema della fragilità muscolare all’interno della rosa biancoceleste.

I tifosi della Lazio, ancora in attesa di un quadro clinico più chiaro, sperano che si tratti solo di un fastidio momentaneo e non di uno stop prolungato. L’equilibrio tattico della squadra passa anche dalle prestazioni dell’esterno montenegrino, che rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere biancoceleste.