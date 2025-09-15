Lazio, Sarri non ha dubbi: «A livello difensivo è stata fatta una buona partita, ma abbiamo creato troppo poco»

Lazio, Sarri analizza: «A livello difensivo è stata fatta una buona partita, ma abbiamo creato troppo poco». Le sue dichiarazioni

All’indomani della pesante battuta d’arresto maturata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la Lazio si trova di fronte a un momento di necessaria riflessione. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri – allenatore toscano, classe 1959, apprezzato per il suo calcio propositivo e meticolosamente organizzato – è intervenuto oggi attraverso i canali ufficiali del club per analizzare la prestazione della squadra. Nel suo intervento, Sarri ha tracciato un bilancio della gara e indicato con chiarezza la rotta da seguire per ritrovare compattezza e risultati positivi nelle prossime uscite. Ecco un estratto:

COSA MANCA IN ZONA GOL – «Dobbiamo attaccare molto più gli spazi, abbiamo verticalizzato più rispetto a Como ma c’è mancato quell’attacco alla profondità che abbiamo fatto bene contro il Verona. A livello difensivo è stata fatta una buona partita, il Sassuolo è una buona squadra che farà un campionato di buon livello, hanno uno dei tridenti più forti del campionato. Abbiamo fatto una buona partita difensivamente, ma abbiamo creato troppo poco in fase offensiva»

CONTINUITA’ TITOLARI – «Venivamo da una buona partita col Verona e mi sembrava giusto dare continuità, avevamo in mente qualcosa di diverso ma eravamo preoccupati per le condizioni di un paio di giocatori. Abbiamo deciso di partire con Rovella e Dele-Bashiru che poteva essere tornato stanco, Castellanos aveva un problemino agli adduttori, sapevamo che per loro i 90 minuti sarebbero stati lunghi e non volevamo trovarci a 20 minuti dalla fine con i cambi finiti”»

SUL GOL SUBITO – «Con la traiettoria a uscire gli ultimi due giocatori della linea difensiva potevano fare meglio, abbiamo tolto Guendouzi dalla seconda fila del castello difensivo per evitare l’uomo sul secondo palo. C’era tempo per attaccare meglio la palla, dovevamo fare meglio».

