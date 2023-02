Lazio, Sarri difende un suo giocatore: «Ha perso 4 chili in quattro giorni». Il tecnico prende le parti del centrocampista

Maurizio Sarri a Lazio Style Channel ha motivato così la prestazione poco brillante di Sergej Milinkovic-Savic in Lazio-Sampdoria.

Le sue dichiarazioni: C’è chi accumula minuti e gli altri in quattro giorni si allontanano da un virus e penso che possano recuperare in parte. Sergej in quattro giorni ha perso 4 kg, è dura tornare ai livelli precedenti in due tre giorni.