Lazio, Sarri vuole una squadra ancor più made in Italy

Sette gli italiani titolari nella Lazio di Maurizio Sarri. Ma il mister vorrebbe una squadra ancor più made in Italy

Provedel, Romagnoli, Casale, Lazzari, Cataldi, Zaccagni e Immobile. Sono sette gli italiani attualmente titolari nella Lazio. Ma, come sottolineato da Il Messaggero, Sarri, vorrebbe una squadra ancor più made in Italy.

D’altronde sono i risultati a parlare. Nove i clean sheet arrivati con l’ex Spezia, mentre in difesa. L’ex Milan è tornato sempre più leader. nelle chiusure delle avanzate avversarie (51), nei tackle (19) e negli intercetti (18), con una precisione nei passaggi (89,5%) inferiore solamente a Casale (93,14%). Lazzari è ormai intoccabile, come testimoniato dal rinnovo. Rinnovo che sta per arrivare anche per Cataldi. Stagione d’oro anche per Zaccagni. Infatti l’ex Hellas ha già eguagliato il proprio record di gol in campionato (5) e con altri 2 assist toccherà il picco pure in quella specialità. A chiudere il tutto una certezza chiamata Ciro Immobile.