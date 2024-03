Lazio, Sarri ha detto al club che vuole rimanere: stasera riparte la rincorsa all’Europa. Le ultimissime

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Sarri ha comunicato di voler rispettare il contratto e quindi rimanere alla Lazio fino al 2025. La società dal canto suo aspetta il finale di campionato per capire quali saranno gli scenari per la prossima stagione.

A inizio stagione c’era un accordo verbale che avrebbe spinto tecnico e dirigenza a confrontarsi a fine campionato in caso di progetti diversi. Il club non vorrebbe portare a scadenza il tecnico, ma per un eventuale rinnovo attende il bilancio di fine stagione.