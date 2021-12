Lazio, ora l’obiettivo è trovare la continuità

La Lazio per il 2022 non può che avere in testa un solo obiettivo: trovare finalmente la tanto agognata continuità

Alla ricerca della continuità. La Lazio, come spiegato da Il Messaggero, non può che avere questo grande obiettivo per il nuovo anno. Perché la strada da fare è ancora lunga.

Insomma, nel girone di ritorno occorre trovare un po’ di equilibrio che è mancato in precedenza. I biancocelesti d’altronde non hanno mai vinto tre gare consecutive in stagione. E già la prima di ritorno con l’Empoli potrebbe portare a questo traguardo, infrangendo un tabù e iniziando a risalire in classifica. Il primo passo per cercare di ritrovare l’entusiasmo e la fiducia.