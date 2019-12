Lazio, Sarri: «Se continuano così, i biancocelesti possono diventare fortissimi»

Lazio, i complimenti di Maurizio Sarri per la squadra di Inzaghi dopo la sconfitta in Supercoppa di Riyad ai microfoni di Sky Sport

Una finale amaro per il 2019 della Juventus che nel giro di due settimane prende sei gol dalla Lazio tra campionato e Supercoppa. La prestazione della squadra di Simone Inzaghi ha stregato tutti anche il tecnico bianconero Maurizio Sarri che ha parlato della finale di Riyad ai microfoni di Sky Sport:

«Siamo arrivati con poche energie le abbiamo pagate. Abbiamo perso senza tridente. Ora la Lazio è in una condizione psicofisica straordinaria, in questo momento è difficile affrontarla. Se dovesse continuare per mesi e mesi a questi livelli, allora la Lazio diventerebbe fortissima. Ma a noi non deve interessare, dobbiamo pensare solo alla Juventus.»