Vinazzani: «Stagione grigia, mi aspettavo di più dalla Lazio»

L’ex biancoceleste Claudio Vinazzani ha parlato della stagione della squadra di Sarri: ecco la sua analisi per TMW

Solo quattro partite per chiudere il campionato e la Lazio naviga a vista. Dall’Europa alla panchina, il futuro biancoceleste è piuttosto nebuloso. Ai microfoni di TMW, Claudio Vinazzani ha commentato il momento della squadra di Sarri:

«È una stagione in grigio, dopo momenti di difficoltà ha saputo risollevarsi ma manca la continuità. Sarri ha dato un’identità ma non ancora ben definita. L’anno vero di Sarri credo possa essere il prossimo. Mi aspettavo comunque di più perché ora alla Lazio c’è uno degli allenatori più bravi in circolazione».