Lazio, Sannino: «Tare uno dei migliori. Escalante? Ha grande qualità»

L’ex allenatore, tra le altre, del Catania ha parlato dell’acquisto da parte della Lazio di Gonzalo Escalante

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l’ex allenatore di Palermo e Catania Giuseppe Sannino ha parlato del colpo Gonzalo Escalante, ufficializzato nella giornata di oggi dalle parole del Ds della Lazio Igli Tare.

«Escalante arrivò a Catania da ragazzino, io l’ho fatto esordire e giocare molto, perché ebbe una crescita esponenziale. Come tanti sudamericani, arrivò in Italia con un modo di giocare volante, come si dice, girava molto il campo, ma il calcio nostrano è più tattico: lui però riuscì a capire presto i meccanismi, tanto che poi anche in Spagna all’Eibar ha fatto benissimo. Sono felice di vederlo tornare in Italia, e il fatto che abbia qualità lo dimostra che a sceglierlo è stato Tare, uno dei migliori direttori sportivi, almeno secondo me».