Lazio, San Siro resta un tabù per Sarri: per il tecnico sette ko consecutivi. I numeri
Trasferta da incubo per Sarri: la Lazio prova a invertire la rotta a San Siro nella sfida contro il Milan. I numeri
La Lazio di Maurizio Sarri arriva a San Siro con l’obiettivo di ribaltare pronostici e dare una svolta alla stagione. Una vittoria contro una delle principali candidate allo scudetto avrebbe un peso enorme, non solo in classifica ma anche sul piano psicologico, dopo un campionato vissuto finora tra alti e bassi.
Il tecnico biancoceleste si troverà di fronte Massimiliano Allegri in una sfida che va oltre il campo, quasi ideologica, tra due visioni opposte del calcio. Ma il vero ostacolo per Sarri non è il collega toscano, bensì la trasferta milanese, che negli ultimi anni si è rivelata un tabù difficile da sfatare.
I numeri parlano chiaro: sono sette le sconfitte consecutive per Sarri a San Siro da quando siede sulla panchina della Lazio. Un dato pesante che rende ancora più affascinante la sfida, con i biancocelesti chiamati a interrompere una striscia negativa e a dimostrare di poter competere ai massimi livelli. Lo riporta Il Tempo.
