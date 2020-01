Lazio Sampdoria, Tare: «Se si potrà migliorare la rosa, lo faremo»

Lazio Sampdoria, le parole di Tare nel prepartita della sfida dello Stadio Olimpico ai microfoni di Sky Sport

E’ tutto pronto allo Stadio Olimpico per Lazio-Sampdoria che apre il girone di ritorno. Ecco cos’ha detto il dirigente sportivo Igli Tare sulla sfida casalinga ai microfoni di Sky Sport:

«La rosa è migliorabile? Mi ripeto, questa squadra è forte, non ha avuto fiducia all’inizio e ora stanno salendo tutti sul carro. Non siamo stupidi, se si potrà migliorare qualcosa lo faremo, ma ora è difficile. Se non vediamo possibilità, stiamo come stiamo»