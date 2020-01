Lazio Sampdoria, Monte Mario a metà prezzo: ecco per chi

Lazio-Sampdoria, i tifosi clienti Sky avranno la possibilità di acquistare fino a 4 tagliandi in Monte Mario a 35€ l’uno: ecco come

Sarà Lazio-Sampdoria il prossimo impegno casalingo. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 15: la prima gara del girone di ritorno. Per l’occasione è stata promossa anche una bella iniziativa dedicata ai tifosi clienti Sky: potranno staccare fino a 4 tagliandi in Monte Mario al 50%.

Basterà accedere al portale di Sky Extra, richiedere i codici promozionali da inserire nella pagina di acquisto (su TicketOne) e, completato l’iter, si avranno i biglietti a 35€ l’uno.