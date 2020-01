Lazio Sampdoria, ecco le modalità di accredito

Ecco le modalità di accredito relative alla sfida tra Lazio e Sampdoria del 18 gennaio

La Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le modalità di accredito per la sfida casalinga contro la Sampdoria del 18 gennaio. Ecco di seguito la nota:

«L’Ufficio Stampa della S.S. Lazio ricorda che le richieste di accredito stampa e fotografi per la gara di campionato Lazio-Sampdoria, in programma sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail direzione.comunicazione@sslazio.it entro e non oltre le ore 15:00 di lunedì 13 gennaio 2020».