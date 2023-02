Lazio-Sampdoria, maglia speciale nel riscaldamento con la scritta “ADMO”. Continua l’unione con l’associazione donatori midollo osseo

Tramite i propri canali la Lazio comunica che in occasione della partita di lunedì 27 febbraio con la Samp, la squadra capitolina scenderà in campo per il riscaldamento con una maglietta speciale, sponsorizzata Mizuno, con al centro la scritta “ADMO“. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «In occasione della partita interna contro la Sampdoria infatti, la Lazio scenderà in campo per il riscaldamento con una maglietta speciale, sponsorizzata Mizuno, con al centro la scritta “ADMO, Donatori di Vita”. Inoltre saranno tante le attività intraprese congiuntamente: dalla sensibilizzazione nelle scuole alla produzione di appositi gadget. Verranno poi registrati dei video da parte di alcuni calciatori biancocelesti volti proprio a sensibilizzare i giovani circa la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Infine saranno riservati dei biglietti per le gare in casa della squadra di Sarri per i pazienti affetti da malattie oncoematologiche»

