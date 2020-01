Ecco a che ora Simone Inzaghi parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia di Lazio-Samp

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Sampdoria domani, venerdì 17 gennaio, alle ore 13:30 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti. Il cammino laziale non deve arrestarsi, ma continuare facendo così sognare i propri tifosi.