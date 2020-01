Lazio Sampdoria, è sfida tra bomber: Immobile incontra Quagliarella

Lazio Sampdoria, è il match dei bomber: Immobile e Quagliarella si sfidano per sferrare un altro colpo nella sfida di oggi dell’Olimpico

Manca veramente poco alla sfida fra Lazio e Sampdoria che aprirà questa ventesima giornata, dando il via al girone di ritorno della Serie A. Una partita piena di insidie per la squadra di Inzaghi che vorrà inseguire l’undicesima vittoria consecutiva in campionato mentre i blucerchiati vogliono continuare a fare bene. Il match di oggi sarà anche lo scenario della sfida tra i bomber Immobile e Quagliarella: insieme hanno centrato la rete per ben 277 volte in campionato, 414 se si contano anche le altre competizioni. L’attaccante biancoceleste ne ha messi a segno 117 (197 in tutto) mentre l’altro ne ha siglati 158 (217 in tutto). Sampdoria vittima preferita di Ciro Immobile: ha segnato 9 volte mentre sono 7 le reti di Quagliarella alla Lazio.