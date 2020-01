Lazio Sampdoria, il ricordo della Curva Nord in memoria delle vittime della tragedia di Rigopiano del 2017

Momento emozionante allo stadio Olimpico durante il match tra Lazio e Sampdoria. La Curva Nord infatti ha esposto uno striscione in ricordo delle vittime della tragedia di Rigopiano. All’inizio della gara insieme ai giocatori è scesa in campo anche Gaia che in quel maledetto giorno ha perso entrambi i genitori.

«18/01/2017 non dimentichiamo. Giustizia per le vittime di Rigopiano».