Lazio Salernitana, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Tudor. Questa sera i biancocelesti sfideranno i granata all’Olimpico

Oggi è in programma l’anticipo di Serie A tra Lazio e Salernitana. Per l’occasione, Tudor confermerà il 3-4-2-1. In attesa del rientro di Provedel, ci sarà ancora Mandas in porta ed a difenderlo ci saranno Patric, Casale e Gila.

La coppia di centrocampo sarà Vecino-Kamada, mentre sulle fasce è pronto a tornare dal primo minuto Lazzari insieme a Marusic. Felipe Anderson e Luis Alberto agiranno alle spalle di Castellanos.