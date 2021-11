Lazio Salernitana, le probabili formazioni: Cataldi in vantaggio su Leiva

Lazio-Salernitana, le probabili formazioni. Pochi dubbi per mister Sarri: Cataldi verso la maglia da titolare, Immobile stringe i denti

La Lazio attende la Salernitana tra le mura amiche dello Stadio Olimpico: alle ore 18.00 il calcio d’inizio fischiato dall’arbitro Rapuano. Sarri non rinuncerà a Ciro Immobile che, dopo la gara contro il Marsiglia, stringerà nuovamente i denti per trascinare la squadra verso i tre punti.

Out Lazzari – alle prese col problema al polpaccio -, al suo posto giocherà Marusic con Hysaj dall’altra parte. Cataldi dovrebbe scalzare nuovamente Leiva dal ruolo di titolare e chiudere il terzetto al centro formato da Luis Alberto e Milinkovic. In porta di nuovo Reina, titolare della squadra in Serie A. Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec, Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ribery, Simy, Bonazzoli. All.: Colantuono