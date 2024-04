Lazio-Salernitana, occhio alla squalifica: ecco chi rischia di saltare il Genoa

Lazio-Salernitana, alla vigilia della partita con i campani ecco chi rischia di saltare il match del Ferraris di venerdì

Lazio-Salernitana sarà il match che aprirà il turno di campionato, e sarà fondamentale per la formazione di Tudor che non può permettersi di sbagliare. In vista della gara con i campani però il tecnico croato deve fare i conti con i possibili assenti per la gara con il Genoa, e ad essere a rischio squalifica è Pedro. Lo spagnolo aveva ricevuto il cartellino nel finale burrascoso nel derby.