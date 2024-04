Lazio Salernitana, dove vedere il match in diretta tv e streaming. Le ultime sull’anticipo di Serie A in programma il 12 aprile

Venerdì 12 aprile alle ore 20:45 è in programma l’anticipo di Serie A tra Lazio e Salernitana. I biancocelesti dovranno alzare la testa dopo il derby perso nel turno precedente, mentre i granata sono sempre più vicini alla retrocessione. Il match verrà trasmesso in esclusiva sull’applicazione di DAZN e sul canale Zona DAZN per chi è in possesso di un abbonamento a SKY.