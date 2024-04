Lazio Salernitana, contestazione biancoceleste: il dato sui biglietti venduti per il match dell’Olimpico di questa sera

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio ha venduto soltanto 4mila biglietti per l’anticipo di Serie A di questa sera contro la Salernitana. Sommando il numero degli abbonati, gli spettatori biancocelesti non dovrebbero essere più di 35mila.

Da capire, però, se tutti i possessori di un abbonamento si presenteranno allo stadio. Dunque, in un periodo molto difficile per la Lazio, parte la contestazione dei tifosi contro giocatori e società.