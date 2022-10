Lazio Salernitana, arbitra Manganiello. I precedenti

Gianluca Manganiello sarà l’arbitro di Lazio-Salernitana, gara in programma domenica all’Olimpico: i precedenti coi biancocelesti

Il direttore di gara piemontese ha arbitrato i biancocelesti in otto circostanze: la prima risale al 15 maggio del 2016, giorno nel quale la Prima Squadra della Capitale sfidò la Fiorentina allo Stadio Olimpico in occasione dell’ultima giornata della Serie A TIM 2015/16. I Viola si imposero per 2-4.

Manganiello, inoltre, ha arbitrato il 27 agosto 2017 la seconda giornata di campionato della formazione biancoceleste. In quest’ultima occasione i biancocelesti espugnarono il Marcantonio Bentegodi di Verona battendo il Chievo per 2-1. Manganiello ha poi diretto la Prima Squadra della Capitale il 25 febbraio 2018, giorno in cui la Lazio superò il Sassuolo in trasferta per 3-0.

Ha diretto anche Lazio-Venezia del 14 marzo 2022, gara vinta dai biancocelesti per 1-0 grazie al rigore realizzato da Immobile. L’ultimo precedente risale invece allo scorso 10 aprile, giorno dell’1-4 biancoceleste in casa del Genoa. Settimo precedente infine con la Salernitana: 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta il bilancio.