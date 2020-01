Lazio, Sabatini: «Biancocelesti una macchina che non va cambiata»

Lazio, le parole del giornalista Sandro Sabatini in merito a quello che faranno i biancocelesti in questa sessione di mercato

La Lazio quasi sicuramente non farà grandi operazioni in questa sessione di mercato. La società biancoceleste ha già spiegato quali sono gli obiettivi. Il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua in merito ai microfoni di Radio Sportiva.

«La squadra va bene così, è una macchina che non va cambiata. Capisco il modo di pensare della società, che ha solo campionato e Coppa Italia. Al massimo può esserci bisogno di un vice-Lazzari e di un vice-Lulic, ma ad ora non c’è all’altezza di chi c’è già».