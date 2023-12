Lazio, Rovella non giocherà contro l’Atletico Madrid: ecco perché. Il motivo per cui il centrocampista non ci sarà

La Lazio mercoledì tornerà in campo per l’ultima giornata del girone di Champions League contro l’Atletico Madrid. Al Wanda Metropolitano la squadra di Sarri si metterà a caccia di una vittoria che possa garantirgli di partecipare al sorteggio per gli ottavi di finale da prima classificata.

Nella gara, il tecnico capitolino dovrà fare a meno però di alcuni elementi fondamentali. In attesa di novità sui fronti Patric e Romagnoli, Sarri è certo di non poter contare sull’infortunato Isaksen e su Rovella. Il centrocampista ex Juve, infatti, è stato ammonito nell’ultima partita contro il Celtic facendo scattare in automatico la squalifica per diffida. Il giovane giocatore tornerà così a disposizione per il prossimo turno, saltando però la sfida contro l’Atletico.