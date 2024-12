Roma Lazio, cresce l’attesa tra i tifosi biancocelesti per il Derby: polverizzati i biglietti a disposizione. Il dato per il match è impressionante

Roma Lazio, il dato sui biglietti venduti per il derby. Gli ultimi aggiornamenti: polverizzati i tagliandi a disposizione

Come ricorda il Corriere dello Sport, il derby contro la Roma si avvicina sempre di più, con fischio d’inizio alle 20.45 del prossimo 5 gennaio. Per la super sfida sono 17.300 i biglietti messi a disposizione per i tifosi della Lazio e nel giro di poche ore sono stati polverizzati i settori Nord.

Rimangono adesso 1.300 posti in Montemario, come cornice della sfida più attesa della stagione per i sostenitori di entrambe le compagini.