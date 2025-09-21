Lazio Roma, lo sfottò sugli spalti: la Curva Nord espone lo striscione che accende il derby – FOTO

Lazio Roma, l’esilarante sfottò sugli spalti: la Curva Nord espone lo striscione che accende il derby della Capitale – FOTO

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma non è mai una partita come le altre. Anche questa volta, lo spettacolo è iniziato ben prima del calcio d’inizio, con le due tifoserie protagoniste di cori, sfottò e coreografie che hanno acceso l’atmosfera dello Stadio Olimpico di Roma.

Mentre i giocatori erano impegnati nel riscaldamento, la Curva Nord, cuore pulsante del tifo biancoceleste, ha esposto uno striscione provocatorio indirizzato ai rivali giallorossi: “Il maranza tifa Roma!”. Un messaggio che ha immediatamente scatenato la reazione della Curva Sud, storicamente il settore più caldo del tifo romanista, dando vita a un botta e risposta fatto di cori e slogan.

L’attesa in campo: i protagonisti del derby

Sul terreno di gioco, i riflettori erano puntati su alcuni dei protagonisti più attesi. Da una parte Zaccagni, capitano della Lazio, pronto a guidare l’attacco biancoceleste con la sua esperienza e il suo fiuto del gol. Dall’altra Soulè, fantasista argentino della Roma, capace con le sue giocate di accendere la manovra offensiva giallorossa.

In panchina, due figure di spicco: Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, noto per il suo calcio offensivo e organizzato, e Gasperini, tecnico della Roma, maestro di tattica e carisma, che ha già scritto pagine importanti nella storia dell’Atalanta.

Un derby che va oltre il campo

Il derby romano non è soltanto una partita di Serie A: è un evento che coinvolge l’intera città, divisa tra biancocelesti e giallorossi. Ogni gesto, ogni coro e ogni striscione diventa parte di una narrazione che va oltre i 90 minuti di gioco.

La rivalità tra Lazio e Roma, infatti, non si limita al terreno di gioco ma si riflette nella vita quotidiana della Capitale, rendendo questa sfida una delle più sentite e affascinanti del calcio italiano.

Con il fischio d’inizio, l’attenzione si sposta finalmente sul campo, ma l’energia e la passione delle curve restano il vero motore di un derby che, ancora una volta, promette emozioni indimenticabili.