La Serie A celebra Sarri: «Primo derby, prima esultanza» – FOTO

All’indomani del derby vinto dalla Lazio anche la Lega Serie A sui social ha celebrato la vittoria di Sarri con un post

Prima vittoria. Maurizio Sarri vince il suo primo derby di Roma alla guida della Lazio. Una grande soddisfazione per il tecnico toscano che al fischio finale è corso verso la Curva Nord per condividere con i tifosi la propria gioia. Da quella parti c’era anche Juan Barnabè e l’aquila Olympia, con cui il tecnico è stato immortalato in una scena bellissima.

La Lega Serie A tramite i suoi canali social ha celebrato il momento con un post: «Primo derby vinto, prima esultanza».