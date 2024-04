La Lazio ricorda il derby con la Roma del 23 aprile 1995 – FOTO

La Lazio ricorda il derby contro la Roma del 23 aprile 1995: decisive le reti di Casiraghi e di Signori su rigore

Giornata importante in casa Lazio non solo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera all’Olimpico contro la Juve. Il club, sui propri profili social, ha ricordato il derby contro la Roma del 23 aprile 1995.

A decidere la sfida le reti di Casiraghi e di Signori, quest’ultimo su rigore.