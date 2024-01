Lazio Roma, Pedro perde la testa: doppio giallo ed espulsione per lo spagnolo, dopo uno scontro con Paredes

Finale di tensione quello tra Lazio e Roma, con un Pedro davvero arrabbiato come mai prima nella carriera.

Lo spagnolo è stato protagonista di un scontro fisico con Paredes, che dopo aver preso per il collo il numero 9 biancoceleste, ha visto lo spagnolo reagire nonostante i compagni si fossero messi in mezzo. Orsato tira fuori il secondo cartellino giallo, che significa espulsione per lui. Qualche minuto dopo espulso anche Azmoun, per una manata a Rovella.