Lazio Roma, Pedro raddoppia! Il più classico dei gol dell’ex VIDEO

Lazio scatenata nel derby della Capitale. 20 minuti e Roma già sotto di due gol, colpita dall’intensità biancoceleste. Prima Milinkovic con un grande inserimento, ha battuto Rui Patricio di testa, poi la più grande beffa per i giallorossi.

Su un contropiede, Immobile ha servito Pedro per il più classico dei gol dell’ex.

Pedro scores against his old club

Lazio 2-0 AS Roma pic.twitter.com/ciR1WnHNmv

— Erfan 🌟🌟🇮🇷 (@Eri1806) September 26, 2021