Lazio Roma, dove vedere la stracittadina di campionato in tv e streaming

Lazio Roma, a poche ore dalla stracittadina contro i giallorossi ecco dove verrà trasmesso il match in tv e streaming

Archiviata la sconfitta contro il Bodo Glimt, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che stasera i biancocelesti saranno nuovamente in campo contro la Roma.

La stracittadina sarà fondamentale per la compagine capitolina per rimanere in scia Champions. Il match sarà trasmesso alle 20.45 in streaming su Dazn ma non perdetevi la cronaca testuale su Lazionews24