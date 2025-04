Lazio Roma, possibile novità per i biancocelesti riguardo la maglia per la stracittadina: i dettagli

Condividi via email

Lazio Roma, in occasione della stracittadina di oggi contro i giallorossi i biancocelesti potrebbero optare su una novità per la maglia

In occasione della sfida di oggi contro la Roma fondamentale per entrambe in ottica Champions, i biancocelesti potrebbero presentare una novità molto interessante e curiosa.

A spiegarla nel dettaglio ci pensa il Corriere dello Sport, scrivendo che la Lazio si potrebbe presentare con la maglia tutta completamente celeste, accantonando almeno per stasera la divisa che celebra i 125 anni del club capitolino ossia la bianca.