Lazio Roma, Mourinho svela: «Ecco come gestirò Dybala per il derby»

Lazio Roma, José Mourinho ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala in vista della sfida di domenica: ecco verrà gestito l’argentino

Intervenuto a DAZN dopo Roma-Lecce, Josè Mourinho ha parlato così della condizioni di Dybala in vista del derby con la Lazio:

«Ha fatto cose bellissime nel primo tempo, Paulo è importante per noi ed è uno che è adatto all’emozione. E’ una squadra anche nelle difficoltà, per sorpresa mia ho parlato con lui che forse è meglio non partire con la squadra per Praga e lui mi ha risposto di no che vuole giocare».