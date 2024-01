Lazio-Roma, Mancini espulso a fine gara: quel comportamento non è piaciuto a Orsato

Lazio-Roma, il finale del derby è stato infuocato ed ha visto coinvolto l’ex difensore atalantino che è stato espulso

Termina con una rissa la stracittadina tra Lazio-Roma, con un finale di gara al dir poco incandescente che ha visto protagonista anche Gianluca Mancini.

L’ex Atalanta si è scagliato contro Orsato, protestando in modo troppo plateale, con l’arbitro che non ha dovuto far altro che estrarre il cartellino rosso ai suoi danni. Il giocatore quindi salterà la prima gara di Coppa Italia della prossima stagione.