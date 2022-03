Verso Roma Lazio: il derby è ormai il festival del gol

Roma-Lazio è dietro l’angolo. Il derby può decidersi in difesa. A dirlo sono soprattutto i numeri delle sfide precedenti

Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, le stracittadine sono diventate partite con tanti gol. Negli ultimi 15 confronti per ben 14 volte ci sono state almeno due marcature. Insomma, le porte blindate non sono più una caratteristica delle sfide tra i due club capitolini. Per domani dunque non resta che attendersi grandi emozioni.