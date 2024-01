Lazio-Roma, il pubblico dell’Olimpico risponderà presente: il dato dei tagliandi

Lazio-Roma, a pochi giorni dalla stracittadina contro i giallorossi il pubblico dell’Olimpico ha risposto presente: le ultime sui biglietti

Manca sempre meno a Lazio-Roma, la stracittadina che vale moltissimo per la Coppa Italia visto che entrambe si giocano l’accesso in semifinale. A pochi giorni dalla partita, i tifosi delle due squadre non hanno perso tempo e hanno risposto presente dopo il via della vendita dei tagliandi.

Attualmente lo stadio registra 45.500 gli spettatori, e a poche ore dalla partita l’obiettivo è quello di raggiungere le 50.000 persone e il tempo gioca a favore di questo raggiungimento.