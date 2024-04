Lazio Roma, Flachi confessa: «Unico derby che mi provoca questa cosa»

Lazio-Roma, Francesco Flachi, ex attaccante, ha parlato della stracittadina della Capitale: le sue dichiarazioni

Intervenuto al podcast ‘Vita da Rovesciata’ di OnePodcast, Francesco Flachi ha svelato:

PAROLE – «Quando vedo Milan – Inter non mi dà l’adrenalina del derby. Quello tra Lazio e Roma invece sì. Ho vissuto il derby di Genova ed è bellissimo: da calciatore vai subito a vedere quando sarà sul calendario. La partita prima è come se non esistesse. Tu sei in campo e ci devi stare. Ma per i tifosi, la testa è già al derby».