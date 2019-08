Lazio-Roma, è derby anche tra Jessica Immobile e Veronica Pellegrini

Manca sempre meno al derby della Capitale

È arrivato uno dei momenti più attesi della stagione, domani Lazio e Roma scenderanno in campo per disputare il derby della Capitale. Sarà una sfida tra giallorossi e biancocelesti. Non solo chi sarà in campo, anche le compagne dei calciatori saranno lì a tifare per l’una o per l’altra fazione. Tra tutte ce ne saranno due speciali: Jessica Immobile e Veronica Pellegrini. Le due infatti hanno vissuto la gravidanza nello stesso periodo e hanno partorito Mattia e Camilla a soli due giorni di distanza.

Un’amicizia nata fuori dal campo che domani le vedrà rivali solo fino al termine del match che entrambe vedranno dal divano di casa. Come riporta il Corriere dello Sport al «Tiferò Roma» di lady Pellegrini, Jessica ha risposto senza paura: «Vince la Lazio».