Lazio-Roma, cresce l’attesa per il Derby di Coppa Italia: il dato aggiornato sui biglietti. I dettagli

Lazio e Roma si ritroveranno come avversarie anche in Coppa Italia ai quarti di finale, gara secca dalla quale dipenderà il prosieguo nella competizione per entrambe. L’appuntamento all’Olimpico è per mercoledì 10 gennaio alle 18, i tifosi non vedono l’ora e il numero dei tagliandi venduti è in continua crescita. Come riferito da Marco Canigiani, ai microfoni ufficiali del club, si è molto vicini alle 35 mila presenze.

Il responsabile marketing biancoceleste ha inoltre ricordato che la vendita è aperta anche nelle ricevitorie e, con molta probabilità, sarà presente l’iniziativa BusInsieme. Per quanto riguarda i settori, sia il lato Sud sia quello Nord sono verso il sold out. Nel dettaglio, la Curva Nord è esaurita ma restano disponibili ancora posti nei distinti. A proposito della Tevere, riservata ai tifosi laziali, per poter acquistare il tagliando occorrerà inserire il codice dell’abbonamento o quello di una delle due tesse “Eagle” o “Millenovecento”. Ogni persona potrà comprare fino a un massimo di 4 tickets.