Lazio, il sogno Champions è vivo. La Roma paga l’Europa

Sulla prima pagina de Il Tempo, Lazio e Roma in contrapposizione. Marusic dà speranze ai biancocelesti, la Roma crolla contro il Napoli

La prima pagina de Il Tempo è eloquente e contrappone Lazio e Roma alla luce della giornata appena conclusa (in attesa di Inter-Sassuolo da recuperare): «Marusic rilancia la Lazio, la Roma paga l’Europa».

Se il gol di Marusic riporta entusiasmo e speranze Champions in casa biancoceleste, la sconfitta della Roma contro il Napoli getta lunghe ombre sui giallorossi, che seppur più avanti della Lazio in classifica, non hanno un match da recuperare e sembrano soffrire contro le big del campionato.