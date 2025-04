Lazio Roma LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live del match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

Dopo l’ultima vittoria in casa dell’Atalanta, la Lazio è pronta a scendere in campo all’Olimpico per affrontare la Roma nel derby in programma per questa trentaduesima giornata di campionato.

Lazio Roma 0-0: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – È cominciato il derby della Capitale!

5′ Ammonito Paredes – Ingenuità del centrocampista giallorosso, che colpisce al volto Zaccagni. Per Sozza è inevitabile il cartellino giallo.

7′ Super occasione Lazio – Romagnoli salta libero all’interno dell’area di rigore della Roma, Svilar ci mette i guantoni e allunga in angolo.

12′ Ci prova Rovella – Conclusione col destro che termina la propria corsa alta sopra la traversa della porta difesa da Svilar.

18′ Pellegrini al volo – Il capitano della Lazio ci prova di prima intenzione, Mandas devia in calcio d’angolo.

22′ Isaksen da sogno – Giocata incredibile nello stretto da parte del 18 biancoceleste, che semina il panico nell’area di rigore giallorossa e calcia verso la porta. Svilar con un mezzo miracolo devia in corner.

30′ Ammonito Zaccagni – Intervento duro da parte del capitano della Lazio su Celik, per Sozza è cartellino giallo.

Migliore in campo Lazio: a fine primo tempo PAGELLE

Lazio Roma 0-0: risultato e tabellino

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. A disp. Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gila, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Dia, Tchaouna, Ibrahimovic, Noslin, Pedro.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri. A disp. Gollini, De Marzi, Hummels, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Pisilli, El Shaarawy, Shomurodov.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: 5′ Paredes, 30′ Zaccagni