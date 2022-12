Lazio, in Turchia un attacco sfavillante: i numeri

La Lazio, nel ritiro in Turchia, ha messo in mostra un attacco e una fase offensiva a dir poco sfavillante

La Lazio, nel ritiro in Turchia, ha messo in mostra un attacco e una fase offensiva a dir poco sfavillante. A dirlo, come riportato da Il Messaggero, sono in primis i numeri.

I gol sono segnati sono stati sette, con ben sette marcatori diversi. Sugli scudi, nemmeno a dirlo, Immobile, recuperato dall’infortunio e più motivato che mai. Bene anche Felipe Anderson e Pedro, apparsi in ottima forma. Si sono messi in mostra anche Cancellieri e Romero. Apparso un po’ indietro Zaccagni, ma il rigore segnato può dargli lo slancio giusto.