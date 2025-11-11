Lazio, i risultati del settore giovanile: un weekend amaro per le giovani aquile biancoceleste! I dettagli

Lazio, settore giovanile: weekend difficile per i giovani biancocelesti. Le squadre giovanili hanno vissuto un weekend amaro

Un fine settimana non facile per i tifosi biancocelesti, con la prima squadra della Lazio sconfitta contro l’Inter a San Siro. Ecco di seguito i risultati del settore giovanile della Lazio, tutti i dettagli:

COMUNICATO – Seconda sconfitta consecutiva per l`Under 18 di Fabrizio Perrotti. Le aquile classe 2008 non riescono a risollevarsi dopo lo stop contro l`Atalanta e perdono la stracittadina con la Roma. Al Centro Sportivo `La Borghesiana` il match tra la Lazio ed i giallorossi di mister Scala termina 0-1. Dopo un primo tempo combattuto e terminato 0-0. Al 7` della ripresa arriva la rete che sblocca la partita, purtroppo è un autogol della Lazio a regalare il vantaggio agli avversari. I padroni di casa cercano di riacciuffare il pari, ma al triplice fischio il risultato non cambia. Lazio-Roma termina 0-1, quinta sconfitta stagionale per l`Under 18 biancoceleste che non riesce a rialzarsi, ma soprattutto, risalire la classifica.

Dopo sei risultati utili consecutivi si ferma il volo dell`Under 17 biancoceleste. Le aquile classe 2009 guidate da Cristian Daniel Ledesma perdono 2-0, il derby contro la Roma. In quel di Trigoria, iniziano bene i biancocelesti, ma al 24` è Giannone a concretizzare il rigore e regalare il vantaggio ai padroni di casa. Nella ripresa è Dal Bon a spedire la sfera in fondo al sacco per la vittoria finale dei lupacchiotti di mister Toti. La Lazio, arresta la sua corsa ed incassa la seconda sconfitta stagionale.

Vittoria di misura per i ragazzi dell`Under 14 Regionali Eccellenza. I biancocelesti classe 2012 di Edoardo Ragaini si aggiudicano la sfida casalinga contro i pari età dell`Accademia Frosinone 1 a 0. E` il solito Vinci a mettere la firma sul match ed a regalare alla Lazio il settimo risultato utile consecutivo ed il terzo posto della classifica.

Turno di riposo per la Lazio Under 15, Under 16 ed Under 14 Pro, le tre compagini ritornano in campo nel prossimo weekend.

I risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 10^ Giornata

LAZIO-ROMA 0-1

Marcatori: 7`st aut. Buonafede (L)

LAZIO: Russi (GK), Buonafede, Trifelli, Ciucci, Dragotto (38`st Mecozzi), Avram (25`st Callarà), Noto, Di Claudio (20`st De Cortes), Polinari, Zangari, Boccardelli (1`st Macerata)

A disp.: Hartman (GK), Miloiu, D`Agostino, Palancica, Pernaselci.

All.: Perrotti

ROMA: Stomeo (GK), Zinni, Carlacci, Piermattei, Pallassini (41`st Forni), Basile (35`st Balestra), Strata (35`st Virgilio), Ximenez, Camara (35`st Vella), Texeira (41`st Raimondi), Sugamele (30`st Mariani)

A disp.: Sbaccanti (GK), Caviglia, Darboe

All.: Scala

Under 17 Nazionali – 9^ Giornata

ROMA-LAZIO 2-0

Marcatori: 24’pt rig. Guaglianone (R), 14’st Dal Bon (R)

ROMA: Sala (GK), Milocco, Florio (35’st Liturri), Bonifazi (23’st Paul), Di Marino (23’st Rialti), Saviano, Di Mascio (13’st Proietti), Giammattei, Corredera (23’st Russo), Guaglianone, Dal Bon (35’st Martellucci)

A disp.: Kilvinger (GK), Zekaj, Tombion

All.: Toti

LAZIO: Quadrelli (GK), Riggi, Maggiora (23’st Aprea), Bruscaglia (23’st Bellissima), Berni Canani, Agrifoglio, Morucci (1’st Dimaggio), Lulaj (45’st Iovane), Mennea (40’st Santolini), Cappuccini (1’st Morelli Mat.), Materazzi (23’st Bagliesi)

A disp.: Patarini (GK), Ferrante

All.: Ledesma

Under 16 Nazionali -8^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 15 Nazionali -8^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 14 Pro – 4^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 14 Regionali Eccellenza – 8^ Giornata

LAZIO-ACCADEMIA FROSINONE 1-0

Marcatori: 25’st Vinci (L)

LAZIO: Folgori (GK), Mazzei N., Montemagno, Toci, Rufini, Pirozzi (16’st Casale), Belardelli, Spanakis (1’st Punzo), Vinci, Carlopio, Ascenzi

A disp.: Chinni (GK), Paloni, Cangemi, Maura, Mosci, Sanfilippo, Nunnari

All.: Ragaini

ACCADEMIA FROSINONE: Polselli (GK), Di Gerlo, Marcoccia, Nardone, Verni, Sardelli, Sera (23’st Kouraichi (31’st Turriziani)), Piccirilli G. (5’st Abazi), Massa, Ottavi, Piccirilli M.

A disp.: Colazzo (GK), Mandarelli, Fiorelli, Capuano, Mattozzi, Buccitti, Abazi

All.: Lancia

