 Sassuolo Lazio Primavera, cadono i biancocelesti 2-1: il racconto della sfida e il tabellino della gara
33 minuti ago

Kone Lazio Primavera

Sassuolo Lazio Primavera: biancocelesti sconfitti di misura, il racconto e i numeri della gara di oggi. Tutti i dettagli

La Lazio Primavera fatica a rendersi pericolosa e paga a caro prezzo la scarsa incisività offensiva. Il Sassuolo di Bigica si impone 2-1, infliggendo ai biancocelesti di Punzi la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Il momentaneo pareggio firmato da Flavio Sulejmani non basta a cambiare l’inerzia del match.

Nella ripresa un errore di Bosi spalanca la strada al nuovo vantaggio neroverde, difeso fino al triplice fischio. Per la Lazio la situazione si fa sempre più delicata.

NOTA CLUB – SASSUOLO-LAZIO 2-1

Marcatori: 6` Seminari (S), 34` Sulejmani (L), 51` Negri (S)

SASSUOLO U20 (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani (71` Tampieri); Seminari, Tomsa, Frangella; Negri (83` Chiricallo), Kulla, Gjyla (71` Barry).

A disp.: Guri, Benvenuti, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Mussini, Appiah, Acatullo, Tampieri.

All.: Emiliano Bigica

LAZIO U20 (3-5-2): Bosi; Ciucci (83′ Canali), Bordon, Pernaselci; Ferrari (71` Montano), Gelli (60` Marinaj), Munoz (83` Milillo), Santagostino Baldi (83′ Curzi), Calvani; Sulejmani, Sana Fernandes.

A disp.: Pannozzo, Russi, Milillo, Buonafede, Carbone, Avram, Noto.

All.: Francesco Punzi

Arbitro: Deborah Bianchi (sez. Prato)

Assistenti: Davide Rignanese – Davide Merciari

NOTE. Ammoniti: 17` Calvani (L), 64` Sana Fernandes (L), 84` Tomasa (S), 90`+1` Mussini (S).  

Recupero: 0` pt; 4` st

