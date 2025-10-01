Lazio riscopre un protagonista inatteso: Basic verso la conferma con il Torino

Dopo la prestazione convincente di Marassi, il Basic si candida a un nuovo posto da titolare nella sfida contro i granata

Da riserva ai margini della rosa a protagonista inatteso. La parabola di Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, ha vissuto una svolta sorprendente nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Inserito nell’undici titolare della Lazio a causa dell’infortunio di Fisayo Dele-Bashiru (centrocampista nigeriano arrivato in estate), Basic ha colto l’occasione con determinazione, offrendo una prestazione solida e generosa che ha riacceso i riflettori su di lui.

Una prestazione di sacrificio e concretezza

Schierato dal primo minuto per mancanza di alternative, Basic ha risposto con ordine e disciplina tattica. Nessuna giocata rischiosa, ma tanta corsa, pressing e scelte semplici. I dati parlano chiaro: quasi dieci chilometri percorsi, quinto miglior risultato tra i biancocelesti. Un rendimento notevole per un calciatore che non disputava una gara ufficiale dal 20 maggio 2024, quando vestiva la maglia del Verona contro la Salernitana.

Il rapporto con Sarri e la filosofia del lavoro quotidiano

Il legame con Maurizio Sarri, allenatore della Lazio dal 2021, non è mai stato idilliaco. Tuttavia, il tecnico toscano ha sempre ripetuto al croato lo stesso mantra: “Allenati come se dovessi giocare domani”. A Marassi quel “domani” è finalmente arrivato, trasformandosi in una chance concreta di rilancio. Ora resta da capire se si tratterà di un episodio isolato o dell’inizio di un nuovo capitolo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Basic potrebbe essere confermato anche nella prossima sfida contro il Torino, anche se molto dipenderà dal recupero di Belahyane, giovane centrocampista marocchino.

Un futuro ancora da scrivere

Con un contratto in scadenza nel 2026 e una carriera romana che sembrava già segnata, Basic ha dimostrato di avere ancora energie e motivazioni per rimettersi in gioco. In estate era stato considerato un esubero, ma il mercato non aveva trovato una sistemazione alternativa. Ora, invece, la Lazio si ritrova tra le mani un giocatore ritrovato, utile soprattutto in un momento di emergenza a centrocampo.

Lo stesso Basic, dopo la vittoria di Genova, ha dichiarato: “Quando sei un professionista e ami il tuo lavoro non ci sono ostacoli che non puoi superare”. Una frase che sintetizza la sua voglia di trasformare un rientro d’emergenza in una vera rinascita.