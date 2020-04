Lazio, la società prepara la ripresa dopo Pasqua: i dettagli

Lazio, la società è già al lavoro in attesa di poter avere il via libera dal Governo per poter rinziare gli allenamenti

Prima del via definitivo per poter tornare sul campo ad allenarsi tutti i giocatori dovranno sottoporsi ad una quantità molto elevata di visite per scongiurare qualsiasi rischio di malattia. Come riporta Il Messaggero infatti le visite di idoneità prevedranno un ecocardiogramma a riposo e sotto sforzo, Iri (indice rapido d’idoneità), spirometria, radiografia polmonare più check clinico, prove adiadococinetiche (per valutare l’equilibrio e la stabilità), controllo dei nervi cerebrali per possibili danni pregressi, oltre a tamponi e test sierologici.

Il tutto verrà svolto a Formello, riaperto proprio ieri dopo una sanificazione completa. Il patron Lotito in prima persona ha seguito tutto il processo accertandosi che alla ripresa sia tutto funzionante e soprattutto che ci siano tutte le norme per la sicurezza dei giocatori e dello staff tecnico.