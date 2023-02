Lazio, ripresa degli allenamenti a Formello in vista della Salernitana

Lazio, la squadra di Sarri non perde tempo e riprende subito ad allenarsi in vista della trasferta di Salerno di domenica

Neanche il tempo di archiviare il Cluj che domenica arriva la delicata trasferta di Salerno che la Lazio non può permettersi di fallire. I biancocelesti non vogliono perder tempo e sotto la consueta guida di Sarri hanno ripreso gli allenamenti in vista di domenica.

I giocatori che non sono scesi in campo contro il Cluj ieri hanno svolto un lavoro tecnico seguito da alcune brevi fasi tattiche. Si è svolta una fase di allenamento muscolare, per poi concludere la seduta con una partitella a campo ridotto.