Rinnovo Zaccagni, incontro tra Fabiani e gli agenti dell’esterno: si tratta per l’accordo con l’esterno biancoceleste

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il ds della Lazio, Fabiani e gli agenti di Mattia Zaccagni, si sarebbero incontrati a Monaco di Baviera per parlare del rinnovo di contratto dell’esterno biancoceleste.

La situazione è pressoché la stessa: il numero 20 va in scadenza a giugno 2025 e presto verrà fissato un nuovo appuntamento. Il club spinge per un rinnovo a 2,4,2,5 milioni, il suo entourage ne chiede 3. Probabile che ci si possa venire in contro.